POL-VK: Riegelsberg- Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Ampelanlage

Riegelsberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde der Polizei ein Unfall gemeldet, bei welchem ein Ford Fiesta in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg mit einem Mast einer Lichtzeichenanlage kollidierte. Danach parkte der Fahrer sein beschädigtes Fahrzeug neben einer Gaststätte und flüchtete von der Örtlichkeit. Das Fahrzeug konnte von den eingesetzten Beamten festgestellt werden. Es wurde abgeschleppt und zwecks Spurensicherung und weiterer Maßnahmen beschlagnahmt. Kurze Zeit später meldete sich der Halter des Fahrzeuges selbstständig bei hiesiger Dienstelle und gab an, dass er das Fahrzeug gefahren sei. Ermittlungen hinsichtlich der Unfallverursachung dauern noch an.

