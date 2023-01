Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen- Überschlag eines Fahrzeugs bei Verkehrsunfall

Völklingen (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 00:10 Uhr auf der Südtangente (B 51) in Völklingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer wechselte mit seinem Ford Transit von der rechten auf die linke Fahrspur, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen seinem Fahrzeug und dem auf der linken Spur befindlichen Ford KA einer 24-jährigen Fahrerin. In der Folge überschlug sich der Ford KA und kam auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Die 24-Jährige wurde durch den Unfall nur leicht verletzt und wurde für weitere medizinische Untersuchungen in das Winterbergklinikum verbracht.

