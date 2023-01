POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer räuberischer Erpressung auf Aral Tankstelle in Völklingen/Luisenthal

Polizeiinspektion Völklingen

Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer räuberischer Erpressung auf Aral Tankstelle in Völklingen/Luisenthal

Polizeiinspektion Völklingen

Am 16.10.2022 kam es gegen 21:45 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall zum Nachteil der Aral Tankstelle in Völklingen/Luisenthal. Die Tankstelle wurde durch eine männliche Person, augenscheinlich Jugendlicher bzw. Heranwachsender, betreten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe wurde Bargeld in Höhe von 800 Euro erpresst. Während der Tathandlung stand ein weiterer Mittäter vor der Eingangstür "Schmiere". Die beiden Täter wurden von der Videoaufzeichnung erfasst.

Hinweise zu den Tätern richten sie bitte an die Polizeiinspektion Völklingen oder jede andere Polizeidienststelle.

