POL-VK: 33-Jähriger und 37-Jährige fahren unter Drogeneinfluss

Großrosseln-Karlsbrunn (ots) - Großrosseln-Karlsbrunn. Zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Imbisswagen kam es am letzten Wochenende in der Friedhofstraße im Bereich des Wildparks Karlsbrunn. Ein bislang unbekannter Täter brach die Eingangstür des Imbisswagens auf, und entwendete neben einem Bargeldbetrag auch diverse Getränkeflaschen. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter ...

