Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Riegelsberg- Trunkenheitsfahrt endet auf Saarbahngleisen

Riegelsberg (ots)

Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr wurden Polizeibeamte von einem Zeugen auf ein Fahrzeug aufmerksam gemacht, welches auf den Gleisen der Saarbahn stehen würde. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug (Ford Focus), sowie den 41-jährigen Fahrer vor Ort antreffen. Der 41-Jährige gab an, dass er ausversehen beim Abbiegen in das Gleisbett gefahren sei. Während des Gesprächs mit dem Fahrer konnten Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer deutlich über dem erlaubten Wert alkoholisiert ist. Das Fahrzeug konnte von den Gleisen entfernt werden und dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Anzeige wird gegen den 41-Jährigen gefertigt.

