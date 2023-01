Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Heusweiler- Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn

Heusweiler (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18:15 Uhr auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken ca. 500 Meter hinter der Anschlussstelle Heusweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug mit luxemburgischen Kennzeichen ist auffällig auf der Autobahn gefahren. Der unbekannte Fahrer hatte mehrfach ohne Grund die Fahrspur gewechselt, stark beschleunigt und wieder abgebremst. Bei einem Versuch von zwei Fahrzeugführern (40-jähriger Deutscher und 24-jährige Deutsche) das Fahrzeug zu überholen, wechselte dies erneut die Fahrspur und bremste grundlos stark ab. Der 40-jährige Fahrzeugführer musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern. In der Folge fuhr jedoch die 24-Jährige in den bremsenden Pkw des 40-Jährigen. Das Fahrzeug des 40-Jährigen drehte sich durch die Kollision und das Fahrzeug der 24-Jährigen kollidierte mit der Mittelleitplanke. Danach konnten beide Fahrzeugführer ihre Fahrzeug auf dem Seitenstreifen anhalten. Das Fahrzeug mit dem luxemburgischen Kennzeichen flüchtete von der Örtlichkeit. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Entsprechende Anzeigen wurden gegen den noch unbekannten Fahrer eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

