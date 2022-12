POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer kollidiert mit Pkw und wird leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 07.12.2022, sind bei der Polizei in Bad Säckingen zwei Pkw-Aufbrüche angezeigt worden. In der Nacht auf Mittwoch wurde in ein in der Güterstraße geparktes Auto eingebrochen. Über die demolierte Seitenscheiben waren der oder die Täter in den Innenraum gelangt. Vorgefundenes Bargeld wurde gestohlen. Die zweite Tat passierte am Mittwoch, zwischen 12:55 Uhr und 13:15 Uhr, am Bergsee. Dort ...

