POL-FR: Lauchringen: Frontalkollision zwischen zwei Autos - drei Schwerverletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der B 314 zwischen Lauchringen und Wutöschingen-Horheim sind am Mittwochabend, 07.12.2022, gegen 18:00 Uhr, zwei Autos frontal kollidiert. Drei Personen wurden schwer verletzt. Die 42 Jahre alte Fahrerin eines SUV war aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten. Der SUV kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 50 Jahre alten Mannes. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab. Der SUV prallte noch gegen einen Baum. Im SUV wurden die Fahrerin und ein 10-jähriges Mädchen schwer verletzt, im Toyota der Fahrer. Während das verletzte Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt wurde, kamen die erwachsenen Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Autos wurden schwer beschädigt und abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 30000 Euro. Die Bundesstraße war bis gegen 19:45 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber auch die Feuerwehr Lauchringen.

