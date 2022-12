Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Lkw stößt mit Lieferwagen zusammen - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 07.12.2022, hat ein Verkehrsunfall bei Klettgau-Grießen zwei Verletzte gefordert. Gegen 09:30 Uhr war ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer im Industriegebiet Grießen-Bahnhof nach links in die bevorrechtigte Bahnhofsstraße eingebogen. Er stieß mit dem dort fahrenden Lieferwagen eines 52 Jahre alten Mannes zusammen. Beide Fahrer zogen sich bei der Kollision Verletzungen zu und kamen in ein Spital. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell