Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Pkw-Aufbrüche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 07.12.2022, sind bei der Polizei in Bad Säckingen zwei Pkw-Aufbrüche angezeigt worden. In der Nacht auf Mittwoch wurde in ein in der Güterstraße geparktes Auto eingebrochen. Über die demolierte Seitenscheiben waren der oder die Täter in den Innenraum gelangt. Vorgefundenes Bargeld wurde gestohlen. Die zweite Tat passierte am Mittwoch, zwischen 12:55 Uhr und 13:15 Uhr, am Bergsee. Dort wurde an einem auf dem Parkplatz am Günnenbacher Weg abgestellten Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Innern wurde eine Handtasche entwendet. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

