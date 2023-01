Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau/Marburg: Haftbefehl wegen Mordes

Korbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

(Bezug zur Presseinformation vom 26. Januar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5426144)

Nachdem am Morgen des 26. Januar eine 58-jährige Frau in Frankenau tot aufgefunden worden war, wurde der vorläufig festgenommene 18-jährige Beschuldigte am heutigen Freitag, 27. Januar, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Zuge der am 27. Januar durchgeführten Obduktion konnten bei der 58-jährigen Frau Schnitt- und Stichverletzungen festgestellt werden. Durch die ihr beigefügten Stiche wurden auch innere Organe verletzt. Diese Verletzungen waren mit dem einhergehenden Blutverlust todesursächlich. Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen kannten sich der Beschuldigte und die Getötete, waren jedoch nicht miteinander verwandt.

Die Ermittlungen zum Tatablauf und insbesondere zu den Hintergründen der Tat dauern an. Weitere Angaben hierzu können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erfolgen.

Die Ermittler suchen weiterhin dringend nach etwaigen Zeugen. Wer am Morgen des 26. Januar, zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr, im Bereich des Nußbaumweges in Frankenau und der näheren Umgebung etwas gesehen oder gehört hat oder anderweitige Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei in Korbach (Tel.: 05631 9710) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher Manuel Luxenburger, Polizeihauptkommissar

