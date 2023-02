POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Hamm-Mitte (ots) - Ein Opel Corsa brannte in der Nacht am Samstag, 4. Februar, an der Richard-Wagner-Straße. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 1.35 Uhr eine starke Rauchentwicklung in dem Auto und verständigte die Feuerwehr und die Polizei. Kräfte der Feuerwehr löschten das Fahrzeug, das auf einem Parkstreifen vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt war. Zuvor waren der Anwohnerin zwei männliche Jugendliche aufgefallen, ...

mehr