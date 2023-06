Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: AnsprechBAR - Polizei schenkt Informationen aus

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen ist jederzeit "ansprechbar" und für die Bürgerinnen und Bürger da. Das wollen wir mit der Veranstaltungsreihe "AnsprechBAR - Polizei schenkt Informationen aus" gerne so vielen Menschen wie möglich zeigen. Dazu kommen wir in den nächsten Wochen in ALLE elf Städte unseres Zuständigkeitsbereichs. Los geht es am 27. Juni in Herten.

Von Ende Juni bis Ende September werden wir an Markttagen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei vor Ort sein, um mit den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop ungezwungen und unkompliziert ins Gespräch zu kommen.

Sie können dabei grundsätzlich alles fragen - vielleicht gibt es etwas, das Sie schon immer mal von der Polizei wissen wollten? Beispielsweise wo man sich beschweren kann, wenn im Wohngebiet zu schnell gefahren wird oder auch wie Sie sich oder Ihre Verwandten vor Betrügern schützen können? Wir wollen erfahren, wo vielleicht der Schuh drückt. Und Sie können natürlich auch Wünsche äußern und Anregungen geben. Wir werden auf jeden Fall zuhören und für jedes Anliegen ein offenes Ohr haben. Und: Neben guten Gesprächen laden wir Sie auch zu einem frischen Kaffee ein. Selbstverständlich gibt es auch Alternativen, wie Tee oder Mineralwasser.

"Wir sind eine bürgernahe Polizei - deswegen haben wir auch den Anspruch, für die Menschen im Kreis Recklinghausen und Bottrop "ansprechbar" zu sein", betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Wir wollen den direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, aber leider fehlt oft die Zeit für ein längeres Gespräch oder es fehlt schlichtweg die Gelegenheit. Das wollen wir mit der Veranstaltungsreihe ändern."

Damit wir schon von Weitem gesehen werden und Sie uns direkt finden, kommen wir mit auffälligen Fahrzeugen. Zu den ersten sechs Terminen wollen wir mit einem "Airstream" anrollen: Der Wohnwagen mit seiner unverwechselbaren, abgerundeten Form und seiner (silbernen) Aluminiumkarosserie ist ein echter "Hingucker". Der Airstream ist für Herten, Datteln, Recklinghausen (-Süd), Marl, Dorsten und Haltern am See geplant. Zu den übrigen fünf Terminen bzw. Städten (Oer-Erkenschwick, Waltrop, Castrop-Rauxel, Gladbeck und Bottrop) werden wir voraussichtlich mit dem "Promotion-Mobil" der Polizei präsent sein - und frischen Kaffee (und andere Getränke) wird es selbstverständlich überall geben.

Neben Kolleginnen und Kollegen vom jeweils örtlichen Bezirksdienst werden auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus dem Streifendienst sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Präventionsabteilungen (Unfall- und Kriminalitätsvorbeugung) vor Ort sein. Sie alle freuen sich auf Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und natürlich wird es sich auch unsere Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen nicht nehmen lassen, bei dem ein oder anderen Termin selbst vorbeizuschauen.

Kommen Sie vorbei, sprechen Sie uns an!

Geplante Termine* der Veranstaltungsreihe "AnsprechBAR":

- 27. Juni (Dienstag)in Herten - 28. Juni (Mittwoch) in Datteln - 30. Juni (Freitag) in Recklinghausen (-Süd) - 04. Juli (Dienstag) in Marl-Hüls - 06. Juli (Donnerstag) in Dorsten - 07. Juli (Freitag) in Haltern am See - 15. August (Dienstag) in Oer-Erkenschwick - 16. August (Mittwoch) in Waltrop - 17. August (Donnerstag) in Castrop-Rauxel - 14. September (Donnerstag) in Gladbeck - 21. September (Donnerstag) in Bottrop

*Grundsätzlich wollen wir zwischen 8 und 13 Uhr vor Ort sein - zu den "Marktzeiten"

