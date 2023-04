Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Einbruchsdiebstahl auf Motorboot

Remseck am Neckar (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 25. April 2023, stellte der Besitzer eines Motorbootes einen Einbruch in seine Kajüte fest. Die Tür wurde offenbar gewaltsam geöffnet und Elektrogeräte im Wert von mindestens 200 EUR entwendet. Das Boot lag zur Tatzeit am Sportboothafen in Remseck am Neckar. Die zuständige Wasserschutzpolizei Stuttgart konnte mehrere Spuren sichern und ermittelt in dem Fall. Die mögliche Tatzeit erstreckt sich über einen Zeitraum von Samstag, 22. April ab 17 Uhr bis Dienstagnachmittag, 25. April.

Die Wasserschutzpolizei Stuttgart (Tel.: 0711/ 21 80 50 10) bittet nun aufmerksame Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht haben, sich bei ihr zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell