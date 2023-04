Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Vermisstensuche im Neckar

Heidelberg (ots)

Am Vormittag des 08.04.2023 befuhren zwei Männer in einem Schlauchboot den Altneckar bei Heidelberg - Wieblingen. Aus bislang unbekannter Ursache kenterte das Schlauchboot auf Höhe des ehemaligen Stauwehrs wobei beide Personen in den ca. fünf Grad kalten Neckar fielen. Eine Person gelangte über eine Insel des Altneckars an Land und setzte von dort einen Notruf ab, die zweite Person konnte sich kurz an einem Baum festhalten, war dann aber nicht mehr zu sehen. Beide Personen trugen keine Rettungswesten.

Mit Kräften der Berufsfeuerwehr Heidelberg, dem DLRG, Kräften des PP Mannheim, der Wasserschutzpolizei sowie einem Polizeihubschrauber wurde nach dem Mann gesucht, jedoch ohne Erfolg.

Die Suche nach der vermissten Person wird in den kommenden Tagen durch die Wasserschutzpolizei Heidelberg im Rahmen der Streife fortgesetzt.

