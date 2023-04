Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Frau tritt gegen Auto - Polizei sucht Zeugin!

Freiburg (ots)

Beim seitlichen Einparken eines Mazda-Fahrers, auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Feldbergstraße, soll am Freitag, 31.03.2023 gegen 14.40 Uhr eine 31 Jahre alte Frau mit ihrem Fuß gegen den Kotflügel getreten haben. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Laut des 79 Jahre alten Mazda-Fahrer soll eine unbekannte, gegenüberstehende Zeugin den Vorfall beobachtet haben. Diese Zeugin wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell