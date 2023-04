Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Wohnwagen entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Wohnwagen der Marke FENDT wurde am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände in der Alemannenstraße entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 01.04.2023, 13.30 Uhr und Montag, 03.04.2023, 07.30 Uhr. Der Wohnwagen war mit einer Deichselsicherung abgeschlossen. Diese wurde gewaltsam entfernt. Der Diebstahlschaden liegt bei rund 50000 Euro. Der Wohnwagen ist weiß, hat zwei Achsen und ist ein Modell Brilliant. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende auf dem Firmengelände in der Alemannenstraße gemacht habe, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell