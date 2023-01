Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Mann nach räuberischem Diebstahl

Wesel (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl sucht die Polizei einen Mann. Der Unbekannte wollte den Kassenbereich in einem Lebensmittelmarkt an der Rudolf-Diesel-Straße passieren, als ein Ladendetektiv versuchte, ihn aufzuhalten. Dabei schlug der Unbekannte den Detektiv, riss sich los und flüchtete mit gestohlenen Lebensmitteln Richtung Schermbecker Landstraße. Der Detektiv wurde dabei am Dienstag um 20.55 Uhr leicht verletzt.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Täter um Mithilfe. Er ist 170 bis 175 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Der Täter hat rote Haare, einen roten Vollbart und ein sehr blasses Gesicht. Zudem trug er eine schwarze Mütze. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell