Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Tierische Gewahrsamnahme

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rostock/Wismar (ots)

Zu einer nicht gewöhnlichen Gewahrsamnahme kam es am gestrigen Sonntag, den 04. September 2022 durch Kräfte der Bundespolizei, die am Hauptbahnhof Rostock anlässlich der Fußballbegegnung des F.C. Hansa Rostock gegen Hannover 96 eingesetzt waren.

Gegen 16:00 Uhr konnte eine Brieftaube beobachtet werden, die sich am Seiteneingang einer Bäckerei aufhielt und Essensreste vom Boden aufpickte. Einer der Bundespolizisten erkannte sofort, dass es sich hier offensichtlich um eine Brieftaube handeln muss. Kurzerhand fing er diese ein. Anhand der Beringung konnte die telefonische Erreichbarkeit des Taubenhalters sowie die Züchter-Vereinsnummer und Vogelnummer festgestellt werden. Mit diesen Informationen wurde der in Wismar wohnhafte Inhaber über das Auffinden der Brieftaube in Kenntnis gesetzt. Dieser gab an, die Taube im Rahmen einer Züchterveranstaltung in Polen ausgesetzt zu haben und diese bisher nicht zurückgekehrt sei. Da es sich laut seinen Angaben um eine seiner besten Tauben handelte, machte dieser sich unverzüglich auf den Weg nach Rostock und konnte sie wohlbehalten bei der Bundespolizei aus dem Gewahrsam abholen.

Ob sich die Taube verflogen hat oder sie wegen der momentanen Flugpreise lieber mit der Bahn reisen wollte, bleibt offen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell