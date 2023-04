POL-FR: Schopfheim: Bürocontainer aufgebrochen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Stadt Titisee-Neustadt, OT: Titisee) In der Nacht vom 31.03.23 auf 01.04.23, im Zeitraum von 22.00 Uhr und 12.00 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Person durch eine Terrassentüre in ein Hotel in der Parkstraße einzubrechen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter wohl während der Tatausübung gestört wurde oder dass er an der hochwertigen Türe scheiterte. Nach ersten Einschätzungen wurde nichts entwendet, ...

