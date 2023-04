Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Das Polizeipräsidium Einsatz auf der AERO 2023

88045 Friedrichshafen (ots)

Vom 19. - 22. April öffnet Europas größte Luftfahrtmesse ihre Tore auf der Messe Friedrichshafen und dem angrenzenden Flughafen. In Halle A2 dreht sich alles um die unbemannte Luftfahrt. Hier treffen Entwickler, Vertriebler sowie Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) aufeinander und arbeiten an neuen innovativen Konzepten und Lösungen für die Zusammenarbeit in der Luft.

Mit einem Informationsstand ist auch das Polizeipräsidium Einsatz - bei dessen Polizeihubschrauberstaffel das Trainings- und Kompetenzzentrum Drohnen angesiedelt ist - vertreten. Die Spezialisten gewährleisten innerhalb der Polizei Baden-Württemberg die zentrale und flächendeckende Fort- und Weiterbildung der Luftfahrzeugführerinnen und Luftfahrzeugführer, behalten den Markt im Auge, sind an der Beschaffung neuer Technik beteiligt und übernehmen landes- und bundesweit die Aufgaben der Koordinierungsstelle Drohnen. Dementsprechend hoch ist das Interesse der Besucher und Medien. In Gesprächen, Interviews und Fachvorträgen auf der halleneigenen Veranstaltungsbühne geben die Polizistinnen und Polizisten interessante Einblicke in ihre Arbeit und stehen mit hoher Expertise Rede und Antwort rund um die Thematik.

»Drohnen gewinnen zunehmend an Bedeutung im polizeilichen Einsatzgeschehen. Mit ihrer Hilfe können wir unseren Sicherheitsauftrag noch effizienter erfüllen. Mit den neuen technischen Möglichkeiten geht zugleich eine große Verantwortung einher, der wir uns bewusst sind. Daher haben wir in der Qualifikation unserer Einsatzkräfte und der Auswahl der Technik hohe Standards geschaffen, die im internationalen Vergleich hervorstechen.« so Kriminaldirektor Martin Landgraf, der stellvertretende Leiter der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg.

