FW-ROW: Feuer in Betriebsraum

Scheeßel (ots) - Am frühen Dienstagmorgen lief die automatische Brandmeldeanlage eines Scheeßelers Seniorenheims in der Rettungsleitstelle in Zeven auf. Sofort wurden die Feuerwehren aus Scheeßel und Jeersdorf über Sirene und digitale Meldeempfänger alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Fahrzeuge konnte eine Rauchentwicklung in der Küche festgestellt werden. ...

