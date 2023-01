Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Angebranntes Essen löst Brandmeldeanlage im Seniorenheim aus

Scheeßel (ots)

Am frühen Dienstagmorgen lief die automatische Brandmeldeanlage eines Scheeßelers Seniorenheims in der Rettungsleitstelle in Zeven auf. Sofort wurden die Feuerwehren aus Scheeßel und Jeersdorf über Sirene und digitale Meldeempfänger alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Fahrzeuge konnte eine Rauchentwicklung in der Küche festgestellt werden. Angebranntes Essen im Backofen war die Ursache für die starke Rauchentwicklung. Die Küche wurde gelüftet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert, nach rund 20 Minuten konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden und die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

Über die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Einsatzort: Scheeßel - Große Straße

