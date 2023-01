Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Gasaustritt nach Baumfällarbeiten

Helvesiek (ots)

Am Donnerstagvormittag wurden wir zusammen mit der Ortsfeuerwehr Lauenbrück und Helvesiek zu einem Gefahrguteinsatz an die K212 in Lauenbrück in der Nähe des Wildparks Lauenbrück alarmiert. Bei Baumfällarbeiten durch den Landkreis Rotenburg ist eine unterirdische Gasversorgungsleitung beschädigt worden. Mit hohem Druck strömte das Gas aus der Leitung, sofort wurde die Kreisstraße 212 für den Verkehr voll gesperrt und die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Bis zum Eintreffen des Gasversorgers stellten die Kameraden der Ortsfeuerwehr Lauenbrück den Brandschutz sicher. Nach einer guten Stunde konnte die Einsatzstelle an die EWE als Versorgungsunternehmen übergeben werden. Alle Einsatzkräfte machten sich auf den Rückweg zu ihren Standorten.

