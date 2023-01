Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Straßenverunreinigung durch Betriebsstoffe

Bild-Infos

Download

Westeresch (ots)

Am Freitagnachmittag wurden die Feuerwehren aus Westeresch und Jeersdorf über Sirene und digitale Meldeempfänger über eine Straßenverunreinigung auf der Dorfstraße in Westeresch alarmiert. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte dort über mehrere hundert Meter Betriebsstoffe auf der Straße verteilt. Die Feuerwehren aus Westeresch und Jeersdorf sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen eines Spezialunternehmens ab. Während der Reinigungsarbeiten musste die Dorfstraße halbseitig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlung nach dem Verursacher aufgenommen. Nach gut eineinhalb Stunden rückten die Kameraden der Feuerwehren wieder in ihre Feuerwehrhäuser ein.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell