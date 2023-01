Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Unklarer Feuerschein an der alten Amtsvogtei

Scheeßel (ots)

Am gestrigen Dienstagabend wurde der Rettungsleitstelle in Zeven über Notruf ein unklarer Feuerschein an der alten Amtsvogtei in der Mühlenstraße gemeldet. Der Disponent alarmierte das Löschgruppenfahrzeug für Scheeßel. Da von Anrufern später ein größer werdender Feuerschein gemeldet wurde, löste die Rettungsleitstelle Vollalarm für die Ortswehren Scheeßel und Jeersdorf aus. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen konnte der Feuerschein bestätigt werden, eine weitere Erkundung ergab, dass es sich um einen brennenden Mülleimer sowie ein Kohlegrill handelte. Mit einem Kleinlöschgerät wurden die Flammen erloschen und die Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach rund 30 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden und die Feuerwehren machten sich wieder auf den Heimweg.

Über die Entstehung des Feuers und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell