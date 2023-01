Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer in landwirtschaftlichem Gebäude

Bevern (ots)

Am Neujahrsmorgen gegen 3 Uhr in der Früh ertönten Melder und Sirenen der Ortsfeuerwehren aus Bevern, Bremervörde, Deinstedt, Hesedorf und Minstedt, alarmiert wurden sie zu einem F3 nach Bevern.

In einem Stallgebäude wurde ein Fahrzeug entdeckt, welches bereits in voller Ausdehnung brannte. Die Brandbekämpfung wurde mit einem C- Rohr vorgenommen, so dass der Brand schnell gelöscht werden konnte.

Insgesamt waren 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen, Kreisbrandmeister, Abschnittsleiter Bremervörde, Stadtbrandmeister, ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.

