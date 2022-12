Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Papiermülltonne

Bild-Infos

Download

Scheeßel (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr durch die Rettungsleitstelle in Zeven zu einer brennenden Papiermülltonne alarmiert. Aufmerksame Anwohner hatten die qualmende, an der Straße stehende, Papiertonne gesehen und den Notruf gewählt. Da sich das Ortskommando zur Jahresabschlussbesprechung zum Zeitpunkt der Alarmierung im Feuerwehrhaus befanden, konnten die Fahrzeuge schnell besetzt werden und eine sofortige Ausfahrt gemeldet werden. Mit dem Schnellangriffsschlauch des Löschgruppenfahrzeugs wurde die brennende Tonne abgelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Nach rund 15 Minuten konnte der Rettungsleitstelle "Feuer aus" gemeldet werden und die Kameraden rückten wieder ein. Über die Entstehung des Feuers und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Einsatzort: Scheeßel - Veerser Weg

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell