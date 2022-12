FW-ROW: Verkehrsunfall an Heiligabend in Steinfeld

Scheeßel (ots) - Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage durch starkes Verqualmen kam es heute in den frühen Morgenstunden im Aufenthaltsraum einer Pflegeeinrichtung in Scheeßel. Grund für das Verrauchen war angebranntes Essen. Das Personal informierte die Rettungsleitstelle sofort darüber das kein offenes Feuer wahrnehmbar sei. Trotzdem rückten die Feuerwehren aus Scheeßel und Jeersdorf mit einem Großaufgebot an. ...

