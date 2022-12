Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Ausgelaufenes Heizöl verunreinigt Keller

Scheeßel (ots)

Am Heiligabend, zur besten Bescherungszeit, löste der Leitstellendisponent der Rettungsleitstelle in Zeven nach telefonischer Rücksprache mit dem Ortsbrandmeister Alarm für die Führungsgruppe der Ortsfeuerwehr Scheeßel aus. Grund für die Alarmierung war ein vollgelaufener Keller mit Heizöl. Der Eigentümer hatte mehrfach versucht Notdienste von Heizungsunternehmen sowie Ölbeseitigungsfirmen zu erreichen, leider ohne Erfolg. Da blieb dem Eigentümer keine andere Wahl als über Notruf die Feuerwehr zu alarmieren. Nachdem sich die Führungsgruppe ein Bild von der Lage gemacht hatte, entschieden sie eine Spezialfirma aus Scheeßel an die Einsatzstelle zu beordern um das ausgelaufene Heizöl aufzunehmen, später wurde die Wandbereiche des Heizungskellers noch mit Bindemittel abgestreut um ein weiteres ausbreiten in die Wände weitestgehend einzudämmen. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die Führungsgruppe an Heiligabend beendet und die Kameraden konnten wieder zu ihren Familien zurückkehren.

Einsatzort: Scheeßel - Bartelsdorfer Straße

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell