FW-ROW: Carport mit PKW steht in Vollbrand

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Zeven (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurden die Feuerwehren Zeven, Brauel, Seedorf, Badenstedt und Heeslingen nach Zeven, in die Straße "Auf dem Godenstedter Berg", alarmiert. Laut Anrufer solle dort ein Carport, unter dem ein mit Diesel betriebener PKW steht, brennen. Die eintreffenden Kräfte fanden entsprechende Lage vor und begannen mit 3 C-Strahlrohren und mehreren Atemschutztrupps mit den Löscharbeiten. Das Wohnahus stand in einiger Entfernung zum Carport und war nicht bedroht. Anschließend wurde der Bauhof der Stadt Zeven mit Streusalz zur Einsatzstelle bestellt um die durch das Löschwasser nun glatte Straße abzustreuen. Der bereitstehende Rettungswagen musste nicht tätig werden. Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht und alle Einsatzkräfte konnten an Ihre Gerätehäuser zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell