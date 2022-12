Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verbranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Scheeßel (ots)

Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage durch starkes Verqualmen kam es heute in den frühen Morgenstunden im Aufenthaltsraum einer Pflegeeinrichtung in Scheeßel. Grund für das Verrauchen war angebranntes Essen. Das Personal informierte die Rettungsleitstelle sofort darüber das kein offenes Feuer wahrnehmbar sei. Trotzdem rückten die Feuerwehren aus Scheeßel und Jeersdorf mit einem Großaufgebot an. Kontrollierten die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera und lüfteten die Räume. Nachdem alles kontrolliert wurde und keine weiteren Feststellungen gemacht werden konnten, wurde die Rettungsleitstelle in Kenntnis gesetzt und die Brandmeldeanlage wieder in Betrieb genommen. Nach 45 Minuten konnte die Einsatzstelle wieder verlassen werden.

Einsatzort: Scheeßel - Große Straße

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell