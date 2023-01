Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Wohnmobil auf Werkstattgelände in Westeresch

Westeresch (ots)

Es ist der 01.01.2023 um 5:05 Uhr, die meisten liegen in ihren Betten und erholen sich von der Silvesterparty. In der Gemeinde Scheeßel dürfen das aber nicht alle, die digitalen Meldeempfänger und Sirenen rauben den Feuerwehrmännern und Frauen den Schlaf. Mit der Einsatzmeldung brennt Wohnmobil auf Werkstattgelände in Westeresch machen sich die Kameraden:Innen auf den Weg zu ihren Feuerwehrhäusern, besetzen die Feuerwehrfahrzeuge und fahren zur Einsatzstelle. Die ersteintreffenden Kameraden aus Westeresch können die Lage bestätigen, ein Wohnmobil steht bereits in Vollbrand, das Feuer greift schon auf den danebenstehenden LKW und einem Anhänger über. Im Erstangriff werden weitere Fahrzeuge, die in der Reihe stehen, mit Wasser gekühlt um ein Übergreifen der Flammen auf diese zu verhindern. Die Nachfolgenden Kräfte kümmern sich um die Wasserversorgung an der Einsatzstelle und beginnen unter Atemschutz mit den Löscharbeiten. Um 05:46 Uhr wird das Löschgruppenfahrzeug aus Scheeßel mit der Wärmebildkamera vom Einsatzleiter an die Einsatzstelle nachalarmiert. Mit der Wärmebildkamera wurden alle Fahrzeug die sich in unmittelbarer Nähe befanden, nach weiteren Glutnestern kontrolliert. Gegen 6:30 Uhr konnte der Rettungsleitstelle in Zeven "Feuer aus" gemeldet werden, die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und die Einsatzkräfte machten sich auf den Heimweg und richteten die Fahrzeug für den nächsten Einsatz wieder her.

Über die Entstehung des Feuers und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Ortsfeuerwehren:

Westeresch: Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) Hetzwege: Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Jeersdorf: Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) Wittkopsbostel: Tanklöschfahrzeug (TLF 8/18) Scheeßel: Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12)

Einsatzort: Westeresch - Neubauerstraße

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)