Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Zwei Einsätze für die Feuerwehr am Donnerstag auf der BAB1

Elsdorf/A1 (ots)

Am Donnerstag, den 29.12.2022 wurde die Feuerwehr Elsdorf am Morgen auf die BAB1 in der Höhe AS Elsdorf gerufen. Dort kam es an einem LKW zu einem Reifenplatzer in dessen Folge dieser zu qualmen begann.

Am Nachmittag wurden erneut diverse Feuerwehren auf die BAB1 alarmiert. In Fahrtrichtung Hamburg auf Höhe der Raststätte Hatzte sind zwei nebeneinander fahrende LKW miteinander kollidiert. Laut der Einsatzmeldung solle mindestens eine Person in ihrem LKW eingeklemmt sein. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht, es war lediglich eine Person im Führerhaus, durch die Verformung des Fahrzeuges, eingeschlossen. Die Betroffenen wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr betreut und anschließend an diese Übergeben.

Zur Unfallursache und zur Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)