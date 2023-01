Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Vier Feuerwehreinsätze in der Silvesternacht 2022/2023 in der Samtgemeinde Zeven

Zeven (ots)

Die Silvesternacht startete für die Einsatzkräfte aus Zeven pünktlich um 18 Uhr mit einem Kleinbrand im Erlenweg. Der dort brennende Müllcontainer konnte durch die Einsatzkräfte zügig mit Wasser und unter Einsatz von Atemschutzgeräten gelöscht werden.

Nur ein paar Minuten später kam es für die Feuerwehren Boitzen und Wense zu einem wetterbedingten Einsatz. In Boitzen war eine Straße durch den Regen überflutet, wodurch es zu einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer kam. Die Einsatzkräfte sicherten den Verkehr ab, öffneten die Gullideckel und das Wasser konnte abfließen.

Kurz darauf, die Zevener Einsatzfahrzeuge waren noch nicht wieder in der Fahrzeughalle, da ereilte sie schon der nächste Einsatz. Eine automatische Brandmeldeanlage einer ortsansässigen Firma hatte ausgelöst. Die ausgelösten Melder wurden ausfindig gemacht, jedoch ohne Feststellung. Hier konnte die Feuerwehr ohne weitere Maßnahmen wieder abrücken.

Bis nach 0 Uhr blieb es für alle ruhig. Doch der erste Einsatz des Jahres in der Samtgemeinde Zeven ließ nicht lange auf sich warten. Um 00:51 Uhr wurden die Feuerwehren Boitzen, Heeslingen, der Einsatzleitwagen aus Zeven sowie ein Rettungswagen und die Polizei nach Heeslingen in die Straße "Im Watersaal" gerufen. Laut der Einsatzmeldung sollte dort ein Carport brennen. Der Gemeindebrandmeister Zeven traf zuerst an der Einsatzstelle ein und gab die Rückmeldung, dass lediglich eine Mülltonne unter einem Carport brannte. Das Feuer wurde durch die Anwohner bereits weitestgehend gelöscht. Die Feuerwehren Boitzen und Zeven konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen. Die Heeslinger Kräfte kontrollierten die Mülltonne und den Carport auf Glutnester und löschten diese ab. Das Carport und ein unter dem Carport stehender PKW wurden durch das Feuer beschädigt.

Den Rest der Nacht wurden die Feuerwehren der Samtgemeinde Zeven nicht benötigt.

