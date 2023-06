Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zigarettenautomaten gesprengt - Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 03 Uhr, sprengten zunächst unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Bereich Kampstraße/Gendorfer Straße. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und eine Beschreibung der Tatverdächtigen geben können. Im Umfeld konnten zwei 23-Jährige aus Marl in der Nähe ihres Fahrzeugs angetroffen werden. Das Auto war einer vorangegangenen Sprengung eines Zigarettenautomaten in derselben Nacht um Uhr 01:00 Uhr an der Westfalenstraße gesehen worden.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Das mitgeführte Fahrzeug und beide Zigarettenautomaten wurden sichergestellt.

Zusammenhänge zwischen den beiden Sachverhalten werden geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

