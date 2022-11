Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 26-jährigen Polen

Kleve - Kranenburg (ots)

Am Mittwoch dem 09.November 2022 um 15:00 Uhr überprüfte die Bundespolizei in Kranenburg - Wyler einen 26-jährigen Polen nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Potsdam zur Festnahme ausgeschrieben ist. Hintergrund war ein Strafbefehl des Amtsgerichts Nauen aus dem Jahr 2020 in dem die Person wegen Diebstahl in Tateinheit mit Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt wurde. Da der Verurteilte die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro plus 81 Euro Kosten nicht aufbringen konnte, wurde er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

