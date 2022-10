Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht bei Marienhagen

Hildesheim (ots)

(fkl) Am 03.10.2022 gegen 13:35 Uhr kam es auf der B240 zwischen Marienhagen und Eime zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 27-jährige Fahrzeugführer eines Lkws wurde in der ersten Linkskurve von Marienhagen kommend in Richtung Eime von einem entgegenkommenden Pkw am Anhänger touchiert, da dieser aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit leicht in den Gegenverkehr fuhr. Der Fahrer des Pkws entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Am Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder Hinweise zu dem Unfallverursacher, nimmt das Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 entgegen.

