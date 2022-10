Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) In der Nacht von Sonntag, dem 02.10.2022, auf Montag, dem 03.10.2022, kam es gegen 02:45 Uhr in der Königsberger Straße in Elze zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigt vermutlich durch Abtreten den linken Außenspiegel, des am rechten Straßenrand geparkten Pkws VW. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell