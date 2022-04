Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Brand an Hausfassade

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Steinheim an der Murr und Murr rückten am Donnerstag mit sechs Fahrzeugen und 20 Wehrkräften in die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Steinheim an der Murr aus, nachdem gegen 11:30 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Bei Meißelarbeiten, die von einer Haussanierungsfirma an der Hausfassade durchgeführt wurden, wurde versehentlich ein Kabel durchtrennt. Hierdurch kam es mutmaßlich zu Funkenflug und es entwickelte sich ein Feuer, welches von der Feuerwehr zügig gelöscht werden konnte. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell