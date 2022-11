Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisende halten mutmaßlichen Dieb auf - 22-Jähriger an Bundespolizei übergeben

Dortmund - Hagen - Unna (ots)

Am Mittwochnachmittag (09. November) soll ein Mann im Dortmunder Hauptbahnhof versucht haben einer jungen Frau die Geldbörse zu stehlen. Aufmerksame Passanten erkannten die Situation und reagierten sofort. Sie hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest.

Gegen 17 Uhr informierte eine Zeugin die Bundespolizei über einen versuchten Taschendiebstahl im Hauptbahnhof Dortmund. Am Nordausgang stellten die Beamten den 22-Jährigen, sowie vier weitere Zeugen fest. Diese gaben an, dass der Mann zuvor versucht habe, einer 22-Jährigen die Geldbörse aus dem Rucksack zu entwenden. Dies sei jedoch von den Reisenden (16, 17, 48) am Bahnsteig zu Gleis 11 beobachtet worden. Daraufhin seien die Dortmunder eingeschritten. Der algerische Staatsangehörige habe dann von seinem Vorhaben abgelassen und sei in Richtung Nordausgang geflüchtet. Den Zeugen seien dem Mann gefolgt und haben ihn festgehalten, bis die Bundespolizisten eintrafen.

Die 22-Jährige aus Hagen war sehr erleichtert darüber, dass die Passanten einschritten und so den Diebstahl verhindern konnten.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann aus Unna zur Bundespolizeiwache. Dort stellten sie seine Identität zweifelsfrei fest und durchsuchten ihn nach möglichem weiteren Stehlgut.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell