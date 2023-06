POL-RE: Herten: Mädchen belästigt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Die Kolleginnen und Kollegen der Recklinghäuser Polizei nahmen in der Nacht zu Montag drei Verdächtige fest, die ihm Verdacht stehen einen schweren Bandendiebstahl begangen zu haben. Ein Zeuge informierte gegen 02.30 Uhr die Polizei, als er verdächtige Geräusche von einem Gelände an der Hellbachstraße vernahm. Er vermutete zunächst einen Einbruch in die Vestarena. Bei der Nachschau der ...

