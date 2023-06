Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: "Falsches Auto" ausgesucht

Recklinghausen (ots)

Am Stadtgarten wurde am Montagabend eine Frau erwischt, die sich gerade in ein fremdes Fahrzeug hineinbeugte - offensichtlich, um es zu durchsuchen. Der Eigentümer des Autos hatte die Frau gegen 19.40 Uhr selbst bemerkt, ging sofort zu dem Auto und stellte die Unbekannte zur Rede. Die Tatverdächtige - eine 33-Jährige aus Waltrop - wehrte sich und versuchte zu flüchten. Der Zeuge wurde dabei leicht verletzt. Mit Hilfe eines weiteren Zeugen gelang es schließlich, die Frau festzuhalten. Kurz darauf erschienen auch die alarmierten Polizeibeamten im Streifenwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Auto gestohlen. Die 33-jährige Tatverdächtige wurde noch vor Ort entlassen. Sie wurde bei dem Einsatz ebenfalls leicht verletzt. Sowohl bei dem Autobesitzer als auch bei dem Zeugen handelt es sich übrigens um zwei Polizeibeamte, die privat unterwegs waren. Gegen die 33-Jährige läuft jetzt nicht nur eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls, sondern auch wegen Widerstands (gegen Vollstreckungsbeamte).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell