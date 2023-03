Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug überschlagen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 14 ist am Donnerstag (23.03.2023) der 39 Jahre alte Fahrer eines Fiats leicht verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 12.25 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung des Schattenrings unterwegs und fuhr aufgrund einer Reifenpanne in langsamem Tempo auf der rechten Fahrspur. Ein 63 Jahre alter Ford Focus-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter dem Lkw. Auf Höhe der Betteleichenkreuzung im Bereich der Brücke fuhr der 39-jährige Fiat-Fahrer von hinten auf den Ford auf, überschlug sich, stieß in der Folge gegen den Lkw und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Derzeit ist infolge der Unfallaufnahme nur eine der drei Fahrspuren befahrbar. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Stand: 14.10 Uhr

