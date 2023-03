Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (22.03.2023) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Der 29-Jährige betrat gegen 12.45 Uhr das Bekleidungsgeschäft, nahm eine Hose sowie ein Oberteil im Gesamtwert von rund 180 Euro an sich und begab sich in eine Umkleidekabine. Dort soll er die Sicherungsetiketten entfernt und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen haben. Der Ladendetektiv erkannte gegen 18.30 Uhr den 29-Jährigen wieder, als dieser am Geschäft vorbeiging und verfolgte ihn. In der Folge sprach er Polizeibeamte an, die den Tatverdächtigen festnahmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem mehrere mutmaßlich gestohlene elektronische Geräte und beschlagnahmten sie. Die Ermittlungen dauern an. Der 29 Jahre alte algerische Staatsangehörige wird am Donnerstag (23.03.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

