Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer kollidiert mit Radler

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Josefstraße;

Unfallzeit: 31.05.2023, 16.00 Uhr;

Ein Pedelecfahrer hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrradfahrer am vergangenen Mittwoch Verletzungen zugezogen. Der 60-Jährige hatte gegen 16.00 Uhr einen Weg im Stadtpark befahren und wollte nach rechts in die Josefstraße einbiegen. Dabei kollidierte der Borkener mit dem von rechts entgegenkommenden Radler. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der circa 40 bis 50 Jahre alte Unbekannte weiter. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden. (to)

