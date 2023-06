Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Bronzeplastiken auf Friedhof gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Neumühlenallee;

Tatzeit: zwischen 29.05.2023, 17.00 Uhr, und 03.06.2023, 08.00 Uhr;

Zwei Figuren aus Bronze haben Unbekannte in den vergangenen Tagen von zwei Grabstellen in Borken-Gemen entwendet. Die beiden Madonnenfiguren waren jeweils circa 75 bis 80 Zentimeter groß. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Pfingstmontag und vergangenem Samstag. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell