POL-BOR: Ahaus - Bei Auseinandersetzung Handy gestohlen

Stadtlohn (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es in Stadtlohn zu mehreren Sachbeschädigungen. Auf der Eschstraße und der Dr.-Brüning-Straße wurden Autos beschädigt, auf der Lessingstraße eine Zauntür und auf dem Nonnenweg warf ein noch unbekannter Täter mit einem Gartenzwerg aus dem Vorgarten des betroffenen Hauses die Verglasung der Haustür ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus ...

