Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - E-Räder aus Gartenhaus entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Melchisengoren;

Tatzeit: zwischen 02.06.2023, 13.00 Uhr, und 04.06.2023, 17.20 Uhr;

Zwei Pedelecs gestohlen haben Unbekannte in Ahaus-Ottenstein. Die beiden Elektroräder der Marke Glide hatten in einem Gartenhaus gestanden, das sich auf einem Grundstück an der Straße Melchisengoren befindet. Zu der Tat kam es zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag. Hinweise erbittet Das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell