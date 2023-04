Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: 10-jährige Radfahrerin angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.10 Uhr bis 08.20 Uhr, soll ein 10-jähriges Mädchen, welches mit einem Fahrrad zur Schule unterwegs war, in der Margaritenstraße von einem Pkw überholt worden sein. Während des Überholens habe der rechte Außenspiegel des Pkw das Mädchen gestreift und diese stürzte mit ihrem Fahrrad. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter. Dem Mädchen sollen mehrere Passanten vor Ort geholfen und erstversorgt haben. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu dem Pkw geben können. Der Pkw könnte eine graue Farbe gehabt haben.

